مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في بوليفيا

19-05-2026 | 02:48
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في بوليفيا
تصاعدت حركة الاحتجاج ضد الرئيس البوليفي رودريغو باز الإثنين في لاباز بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة المقطوعة عن بقية المناطق بسبب حواجز أقيمت على الطرق.


ويواجه الرئيس المحسوب على يمين الوسط ضغطا متزايدا من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ 4 عقود.
وحاول متظاهرون مزوّدون بمتفجرات بدائية الصنع وعصيّ وحجارة الوصول إلى ساحة موريّو حيث يقع القصر الرئاسي، على ما لاحظت وكالة فرانس برس، إلاّ أن المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدّوهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت النيابة العامة أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو الذي يرأس أكبر نقابة عمالية ويُعّد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها "التحريض العلني على ارتكاب جرائم" و"الإرهاب".

وتتهم الحكومة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات.

وقال وزير الاقتصاد خوسيه غابرييل إسبينوزا لمحطة "ريد أونو" التلفزيونية إن المتظاهرين هم "أدوات سياسية" لموراليس في محاولته للعودة "إلى السلطة".
