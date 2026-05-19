مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في بوليفيا

Advertisement

تصاعدت حركة الاحتجاج ضد الرئيس البوليفي رودريغو باز الإثنين في لاباز بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة المقطوعة عن بقية المناطق بسبب حواجز أقيمت على الطرق.ويواجه الرئيس المحسوب على يمين الوسط ضغطا متزايدا من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ 4 عقود.وحاول متظاهرون مزوّدون بمتفجرات بدائية الصنع وعصيّ وحجارة الوصول إلى ساحة موريّو حيث يقع ، على ما لاحظت ، إلاّ أن المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدّوهم مستخدمين المسيل للدموع.وأعلنت أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو الذي يرأس أكبر نقابة عمالية ويُعّد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها "التحريض العلني على ارتكاب جرائم" و"الإرهاب".وتتهم الحكومة الرئيس السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات.وقال خوسيه غابرييل إسبينوزا لمحطة "ريد أونو" التلفزيونية إن المتظاهرين هم "أدوات سياسية" لموراليس في محاولته للعودة "إلى السلطة".