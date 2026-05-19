قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار في اسبانيا.. وفرار المُشتبه به

في حادثة مروعة، قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، بينهم قاصران، في حادث إطلاق نار وقع بمدينة إل إيخيدو جنوب ، فيما لا يزال المشتبه به فارًّا، بحسب ما أوردته صحيفة "إل باييس" اليوم الثلاثاء.وذكرت قناة RTVE أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، في منطقة "إل كاناليلو" القريبة من بلدة بالانيغرا.وأشارت التقارير إلى أن قوات الحرس المدني انتشرت بكثافة في موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم، بينهم قاصران تعرَّضا لإصابات خطيرة.كما باشرت السلطات عملية تمشيط واسعة لتعقب مطلق النار، الذي لا يزال طليقًا حتى الآن، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الهجوم.