شبح فيروس ايبولا يعود مُجددا.. وفاة 131 شخصا في هذه الدولة

في الكونغو ان التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بإيبولا من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس.وتأتي تقديرات الكونغولي في وقت أعلنت فيه حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.وكانت التقارير أشارت، حتى الماضي، إلى وفاة 88 شخصا جراء إلى جانب الاشتباه بإصابة 300 آخرين، في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة والاشتباه بإصابة واحدة في أوغندا.وقالت العالمية إن تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرر "أن مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة".وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من .