صحة

شبح فيروس ايبولا يعود مُجددا.. وفاة 131 شخصا في هذه الدولة

شبح فيروس ايبولا يعود مُجددا.. وفاة 131 شخصا في هذه الدولة
أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية ان التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بإيبولا من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وكانت التقارير أشارت، حتى يوم الأحد الماضي، إلى وفاة 88 شخصا جراء الفيروس إلى جانب الاشتباه بإصابة 300 آخرين، في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة والاشتباه بإصابة واحدة في أوغندا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرر "أن مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي.
