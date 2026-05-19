إسرائيل تعترض عشرات قوارب “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

أعلن منظمو “أسطول المساعدات” المتجه إلى ، أن القوات اعترضت 41 قارباً في شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما لا يزال 10 قوارب تواصل الإبحار باتجاه القطاع.

وأوضح المنظمون أن أقرب القوارب إلى غزة هو القارب المسمى “سيريوس”، والذي يبعد نحو 145 ميلاً بحرياً عن الساحل.

وفي السياق، ذكرت الإسرائيلية عبر منصة “إكس” أنها “لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

الرئيس ، ندّد ، بالتدخل لعرقلة ما وصفه بـ“مسافري الأمل” المشاركين في الأسطول، داعياً إلى التحرك ضد هذه الإجراءات.

وكانت قوارب من “أسطول الصمود العالمي” قد أبحرت للمرة الثالثة يوم الخميس من جنوب ، بعد أن تم اعتراض محاولتين سابقتين في المياه الدولية خلال محاولات إيصال مساعدات إلى غزة.

وأشار المنظمون إلى أن الأسطول يضم 54 قارباً ويشارك فيه 426 شخصاً من 39 دولة، فيما دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية جميع المشاركين إلى تغيير مسارهم والعودة فوراً، ووصفت التحرك بأنه “استفزاز”.