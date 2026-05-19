تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بمصائد... بدء تعقب قوارض فيروس "هانتا"

Lebanon 24
19-05-2026 | 05:10
A-
A+
بمصائد... بدء تعقب قوارض فيروس هانتا
بمصائد... بدء تعقب قوارض فيروس هانتا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت بعثة علمية عمليات بحث في أرخبيل تييرا ديل فويغو عن قوارض يُحتمل أن تكون حاملة لفيروس "هانتا"، وهي فرضية تنفيها المقاطعة الأرجنتينية بشدة منذ تفشي المرض على متن سفينة سياحية غادرت أوشوايا في الأول من شهر نيسان.
Advertisement

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن علماء أحياء من بوينس آيرس بدأوا بنشر مصائد في مواقع مختلفة في أنحاء المقاطعة الجنوبية لاصطياد قوارض وإجراء فحوص عليها لمعرفة ما إذا كانت تحمل سلالة "الأنديز" من الفيروس التي تنتقل بين البشر.

ولم يُبلغ عن حالات إصابة بالفيروس في تييرا ديل فويغو بعد، بخلاف مقاطعات أخرى في جبال الأنديز مثل ريو نيغرو وتشوبوت اللتين تبعدان 1500 كيلومتر عن هذه المنطقة.

ووُضعت أقفاص أخرى في حديقة تييرا ديل فويغو الوطنية، وهي منطقة من الغابات والبحيرات والجبال تبلغ مساحتها 70 ألف هكتار، وتقع على بُعد 15 كيلومترا من أوشوايا.

وأفاد مصدر صحي محلي أن 150 مصيدة تقريبا ستنشر بهدف اصطياد نوع من القوارض يُثير جدلا علميا محليا.

ويتوقع أن تظهر النتائج في غضون أربعة أسابيع. (سكاي نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 17:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وضع 41 أميركياً تحت المراقبة الصحيّة بسبب فيروس "هانتا"
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 17:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد بحثي يكشف معلومة عن "فيروس هانتا"
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 17:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو إلى تنسيق أوسع للبروتوكولات الصحية بالاتحاد الأوروبي بسبب فيروس "هانتا"
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 17:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24

سفينة سياحية

جبال الأنديز

بوينس آيرس

سكاي نيوز

الأرجنتين

سكاي نيو

المقاطعة

أرجنتيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-19
Lebanon24
10:17 | 2026-05-19
Lebanon24
09:55 | 2026-05-19
Lebanon24
09:38 | 2026-05-19
Lebanon24
09:27 | 2026-05-19
Lebanon24
09:17 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24