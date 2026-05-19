بمصائد... بدء تعقب قوارض فيروس "هانتا"

بدأت بعثة علمية عمليات بحث في أرخبيل تييرا ديل فويغو عن قوارض يُحتمل أن تكون حاملة لفيروس "هانتا"، وهي فرضية تنفيها الأرجنتينية بشدة منذ تفشي المرض على متن غادرت أوشوايا في الأول من شهر نيسان.وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن علماء أحياء من بدأوا بنشر مصائد في مواقع مختلفة في أنحاء المقاطعة الجنوبية لاصطياد قوارض وإجراء فحوص عليها لمعرفة ما إذا كانت تحمل سلالة "الأنديز" من التي تنتقل بين البشر.ولم يُبلغ عن حالات إصابة بالفيروس في تييرا ديل فويغو بعد، بخلاف مقاطعات أخرى في مثل ريو نيغرو وتشوبوت اللتين تبعدان 1500 كيلومتر عن هذه المنطقة.ووُضعت أقفاص أخرى في حديقة تييرا ديل فويغو الوطنية، وهي منطقة من الغابات والبحيرات والجبال تبلغ مساحتها 70 ألف هكتار، وتقع على بُعد 15 كيلومترا من أوشوايا.وأفاد مصدر صحي محلي أن 150 مصيدة تقريبا ستنشر بهدف اصطياد نوع من القوارض يُثير جدلا علميا محليا.ويتوقع أن تظهر النتائج في غضون أربعة أسابيع. (سكاي نيوز)