موسكو تسيطر على بلدة جديدة في خاركيف شرقي أوكرانيا

Advertisement

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف، شرقي .وقالت الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركيف.وجاء في البيان: "في ، سيطرت وحدات من قوات مجموعة الروسية، على قرية فولخوفكا".وأضاف أن القوات خسرت أكثر من 40 جنديا و12 مركبة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع، ومحطة حرب إلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.