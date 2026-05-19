حاولت إسرائيل إغتياله عدّة مرّات... من هو محمد عودة القائد الجديد لجناح "حماس" العسكريّ؟

ذكر موقع " "، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنّ حركة " " اختارت محمد عودة قائداً جديداً لجناحها العسكري عقب اغتيال الحداد في غارات إسرائيلية على غزة يوم الجمعة الماضي.ووفق ، لم يبقَ من لحماس الذي خطط وأشرف على تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023، على قيد الحياة سوى محمد عودة، رئيس هيئة الاستخبارات في الجناح العسكري.وأكدت إذاعة الجيش أن عودة يُعد أحد مهندسي هجوم 7 تشرين الأوّل 2023.ويُعتبر محمد عودة من القيادات البارزة في ، وقد برز اسمه في تقارير إعلامية كمرشح لتولي مواقع قيادية بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت كبار قادة الحركة.وكان عودة يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات في المجلس العسكري، وهو آخر أعضائه الباقين على قيد الحياة.وينحدر عودة من مخيم جباليا شمال ، ويُقدّر أنه في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات من عمره، وقد التحق مبكراً بصفوف الحركة قبل أن يتدرج في مواقع أمنية وميدانية داخل جناحها العسكري.ووفق صحيفة ، نجا عودة من عدة محاولات اغتيال خلال الحرب وما قبلها، فيما تعرّض منزل والده في مخيم جباليا للقصف بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأوّل الماضي، ما أدى إلى مقتل ابنه الأكبر عمر. (ارم نيوز)