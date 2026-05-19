في تركيا... قتل 6 أشخاص بينهم زوجته ومن ثمّ انتحر!

انتحر يبلغ من العمر 37 عاماً، ، بعد ليلة مرعبة عاشتها محافظة مرسين التي شهدت مقتل ستة أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات منفصلة نفذها القاتل بشكل عشوائي.وقتل الشاب في هجماته المتسلسلة مساء أمس الإثنين، زوجته السابقة ومالك مطعم وموظفا وسائق شاحنة وراعي أغنام وسائق دراجة نارية، وأصاب 8 آخرين تواجدوا في طريقه.وترك القاتل سيارته التي نفذ فيها هجماته في مناطق مختلفة من مرسين، وفرَّ لمنطقة غابات ريفية بعد أن تتبعته الشرطة عبر مروحية، لينهي حياته صباح اليوم داخل منزل حاصرته الشرطة فيه.ونقلت تقارير محلية، شهادات مروعة لناجين ومصابين في الهجمات، وكيف كان يتوقف قربهم وينزل زجاج نافذة سيارته ويبدأ بإطلاق النار على القريبين منه. (ارم نيوز)