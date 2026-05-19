قادرة على الطيران في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ... مروحية "ناسا" الجديدة تكسر حاجز الصوت

Advertisement

تواصل وكالة " " تطوير جيل جديد من المروحيات القادرة على الطيران في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.واختبر مهندسو مختبر الدفع النفاث في تصميما جديدا لشفرات المروحيات الدوارة، حيث جعلوها تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت عند أطرافها.وقد تمت هذه التجارب داخل غرفة فائقة التطوّر تحاكي الغلاف الجوي للمريخ، وذلك باستبدال الهواء العادي بثاني أكسيد الكربون منخفض الكثافة.وبعد إجراء 137 تجربة، حصلت "ناسا" على بيانات واعدة تشير إلى إمكانية زيادة قدرة المروحية على الرفع بنسبة 30%، ما يعني أنها ستتمكن في من حمل أدوات علمية أثقل وبطاريات أكبر، والطيران لمسافات أطول. (روسيا اليوم)