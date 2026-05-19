قطر: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تحتاج إلى "مزيد من الوقت"

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين وإيران تحتاج إلى "مزيد من الوقت"، مشيرة إلى أنها تدعم المسار الدبلوماسي.وقال المتحدث باسم ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحافية في الدوحة: "ندعم المسار الدبلوماسي دعما كاملا كما ندعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان والتي أظهرت جدية في التقريب بين الأطراف وإيجاد حل. ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت".