تكنولوجيا أميركيّة سريّة... موقع إسرائيليّ يكشف ما نقله الحوثيّون إلى إيران

أفاد موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، إلى أنّ مصادر أمنية في ، رجّحت نقل الحوثيين تكنولوجيا أميركية سريَّة إلى ، ومن ثم إلى الصينيين والروس، بعد تكرار إسقاط مسيَّرات أميركية مزوَّدة بتقنيات تكنولوجية بالغة السرية في اليمن ومحيطه.وأفادت تقارير إسرائيليّة، أن عودة مثل هذه القضية إلى الواجهة، جاءت بعد إسقاط الحوثيين، الأحد الماضي، مسيَّرة أميركية من طراز "MQ-9 Reaper" فوق محافظة مأرب اليمن.وكانت الطائرة تحمل صواريخ AGM-114R9X "هيلفاير"، المصممة لاغتيال عناصر مستهدفة دون استخدام متفجرات.وكشف موقع "نتسيف" أنّ الحوثيين تمكنوا من إسقاط المسيَّرة عبر إطلاق صاروخ أرض - جوّ، يُرجَّح أنه من طراز "SAQR-358"، أو منظومة إيرانية متطورة أخرى، جرى إطلاقها من جبال "حيلان"، أحد أبرز المعالم الجغرافية، والمواقع الاستراتيجية في محافظة مأرب.وأكد أن سقوط المسيَّرة المسلَّحة بصواريخ "R9X" البالغة السرية، يعطي انطباعًا بنقل حطامها، والتكنولوجيا العسكرية التي تعتمد عليها إلى إيران، ومن ثم إلى الصينيين والروس، لفحصها والوقوف على أسرار عمليات تصنيعها. (ارم نيوز)