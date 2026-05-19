مفاجأة كبيرة في قضيّة مقتل ملياردير وصاحب علامة أزياء شهيرة... هذه هويّة المُتّهم

Advertisement

ألقت الشرطة الكتالونية القبض على جوناثان أنديك، نجل الملياردير اليهودي أنديك، مؤسس علامة " " للأزياء، للاشتباه في ضلوعه بقتل والده.وكان جوناثان هو الشخص الوحيد الموجود عند سقوط والده في كانون الأول 2024، من منحدر في جبال قرب ، في حادث اعتُبر في البداية عرضيًا.لكن السلطات باشرت لاحقًا تحقيقًا جديدًا، واشتبهت خلاله بأن الوفاة قد تكون ناتجة عن جريمة قتل، وسط ترجيحات بأن الابن دفع والده من أعلى الجرف.وكان جوناثان قد مثل أمام المحكمة في جلسة استماع تتعلق بتمديد احتجازه، في وقت أعادت فيه الشرطة فتح الملف الذي كانت قد صنفته سابقًا حادثًا عرضيًا. (ارم نيوز)