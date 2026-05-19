داخل الصين... ما الذي يقوم به عسكريّون روس في السرّ؟

أفادت 3 وكالات استخبارات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة " "، أن الجيش الصيني درب سرا نحو 200 ⁠عسكري روسي داخل أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في .ورغم إجراء الصين وروسيا عدة تدريبات عسكرية مشتركة منذ الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا في 2022، تؤكد مرارا ‌أنها تتبنى موقفا محايدا في الصراع وتقدم نفسها على أنها وسيط سلام.وكشفت ‌اتفاقية ثنائية ‌باللغتين الروسية والصينية، وقعها ضباط كبار من البلدين في بكين في الثاني من 2025، تفاصيل هذه التدريبات السرية التي ركزت في معظمها على استخدام ‌الطائرات المسيّرة.