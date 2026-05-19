الكنيست الإسرائيليّ يُسرّع تمرير قانون لإدارة آثار الضفة الغربية

تسعى لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيليّ، للإسراع في تمرير مشروع قانون، يهدف إلى إرساء المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن الآثار في ، وهو ما يعتبر بمثابة ضم فعلي.ويهدف مشروع القانون، الذي يرعاه عضو الكنيست أميت هاليفي، إلى إنشاء "سلطة تراث والسامرة" مدنية لتولي المسؤوليات التي تقع حالياً على عاتق ، بما في ذلك إدارة الأراضي ونزع الملكية، مما سيؤثر بشكل مباشر على في الضفة الغربية.وقال هاليفي خلال اجتماع اللجنة: "نحن ننشئ هيئة مسؤولة عن كنوزنا في يهودا والسامرة، ونفعل ذلك من خلال تشريع إسرائيلي".ويشمل الاقتراح المنطقتين A وB، حيث نقلت المسؤولية المدنية للسلطة ، مما يخلق صعوبات قانونية إضافية. (روسيا اليوم)