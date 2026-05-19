إيبولا يفرض قيوداً جديدة.. البحرين تعلّق دخول مسافرين من 3 دول

أعلنت شؤون الطيران المدني في تعليق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين من جنوب والكونغو وأوغندا، بدءاً من الثلاثاء.

وجاء القرار بعد إعلان مستجدات تفشي "إيبولا"، وتطور الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

وأوضحت شؤون الطيران المدني أنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي، بحيث يُعلّق دخول القادمين مباشرة من هذه الدول، إضافة إلى المسافرين الذين تواجدوا فيها خلال آخر 30 يوماً قبل وصولهم إلى البحرين.

أما المواطنون البحرينيون القادمون من الدول نفسها، فسيخضعون للبروتوكولات الصحية المعتمدة فور وصولهم إلى .

وأكدت شؤون الطيران المدني ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية لجميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وتستمر إجراءات التعليق لمدة 30 يوماً بدءاً من الثلاثاء، على أن تخضع للمراجعة المستمرة، مع تحديث قائمة الدول وفق تطورات انتشار فيروس "إيبولا".