إيبولا يفرض قيوداً جديدة.. البحرين تعلّق دخول مسافرين من 3 دول

19-05-2026 | 14:05
أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بدءاً من الثلاثاء.

وجاء القرار بعد إعلان منظمة الصحة العالمية مستجدات تفشي فيروس "إيبولا"، وتطور الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

وأوضحت شؤون الطيران المدني أنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي، بحيث يُعلّق دخول القادمين مباشرة من هذه الدول، إضافة إلى المسافرين الذين تواجدوا فيها خلال آخر 30 يوماً قبل وصولهم إلى البحرين.

أما المواطنون البحرينيون القادمون من الدول نفسها، فسيخضعون للبروتوكولات الصحية المعتمدة فور وصولهم إلى المملكة.

وأكدت شؤون الطيران المدني ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية لجميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وتستمر إجراءات التعليق لمدة 30 يوماً بدءاً من الثلاثاء، على أن تخضع للمراجعة المستمرة، مع تحديث قائمة الدول وفق تطورات انتشار فيروس "إيبولا". 

 

إيبولا يدفع الأردن إلى منع دخول القادمين من دولتين
"الصحة العالمية" تدعو للتأهب بعد رصد تفشي جديد لفيروس إيبولا
مندوب الصين الأممي: على إيران رفع القيود التي تفرضها على مضيق هرمز
الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال" تعلن مراجعة استمرارية عملياتها بسبب قيود حكومية جديدة تحد من أعداد المسافرين
