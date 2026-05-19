تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

التحضيرات اكتملت.. هل اقتربت الضربة على إيران؟

Lebanon 24
19-05-2026 | 15:00
A-
A+
التحضيرات اكتملت.. هل اقتربت الضربة على إيران؟
التحضيرات اكتملت.. هل اقتربت الضربة على إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

على وقع التصريحات المفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهبه إلى الدرجة القصوى تحسباً لعملية عسكرية أميركية مرتقبة ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأثار قرار ترامب بتجميد ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء دهشة في الأوساط الإسرائيلية التي تم إبلاغها بالقرار في "اللحظات الأخيرة". ورغم التأجيل، يواصل سلاح الجو الإسرائيلي استعداداته المكثفة لسيناريو صدور أوامر أميركية بشن هجوم وشيك.

تنسيق أميركي-إسرائيلي وتحديث للخطط

على الصعيد العسكري، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 12 أن سلاحي الجو الإسرائيلي والأميركي أنهيا تحقيقاً مشتركاً وشاملاً لتقييم الجولة القتالية الأخيرة. ويهدف هذا التقييم إلى استخلاص العبر وتطوير قدرات عملياتية جديدة استعداداً لأي مواجهة مقبلة.

ويتمثل التحدي الأبرز أمام المخططين العسكريين حالياً في ضمان عنصرَي المباغتة والخداع وتجنب تكرار التكتيكات السابقة، في ظل حالة الاستنفار التي تعيشها إيران. وتتضمن الاستعدادات الحالية اتخاذ إجراءات تضمن التفوق الجوي المطلق للقوات المهاجمة في حال تقرر توجيه ضربة واسعة النطاق.

مخاوف من استنزاف الوقت

سياسياً، تبدو إسرائيل غير راغبة في الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. وتفضل القيادة السياسية في تل أبيب فرض حصار اقتصادي خانق على طهران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل.

إلا أن هذا الخيار يصطدم بـ "عامل الوقت"؛ ففاعلية العقوبات الاقتصادية تتطلب وقتاً طويلاً قد لا تملكه إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية. كما تزداد الشكوك حول قدرة الإدارة الأميركية على المضي في خطط طويلة الأمد وسط ضغوط السياسة الداخلية في واشنطن. (الامارات اليوم)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لعبة الوقت تنتهي..: هل تقترب الضربة العسكرية؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت معركة "خرج"؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

العقوبات

إسرائيل

تل أبيب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:48 | 2026-05-19
Lebanon24
16:46 | 2026-05-19
Lebanon24
16:39 | 2026-05-19
Lebanon24
16:35 | 2026-05-19
Lebanon24
16:16 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24