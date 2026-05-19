تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن السيطرة على "أسطول الصمود".. واعتقال 430 ناشطاً

Lebanon 24
19-05-2026 | 23:40
A-
A+
إسرائيل تعلن السيطرة على أسطول الصمود.. واعتقال 430 ناشطاً
إسرائيل تعلن السيطرة على أسطول الصمود.. واعتقال 430 ناشطاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن أحدث أسطول دولي متجه إلى غزة لإيصال المساعدات "قد انتهى"، وإن 430 ناشطا على متن سفنه يتم نقلهم إلى إسرائيل.
Advertisement

وقالت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "انتهى أسطول دعائي آخر. تم نقل جميع الناشطين الـ430 إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين".

وأضافت: "لقد أثبت هذا الأسطول مرة أخرى أنه ليس أكثر من حملة دعائية تخدم حركة حماس. وستواصل إسرائيل العمل وفقا للقانون الدولي بالكامل، ولن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة".
 
وقال منظمو "أسطول الصمود إلى غزة" إن هدفه المعلن هو "فتح ممر إنساني" و"كسر الحصار غير القانوني على غزة".

وقال المنظمون في منشور على منصة إكس إن إسرائيل "اعترضت مجددا وبشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي من سفن المساعدات، واحتجزت متطوعينا أثناء قيامهم بمهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة وفتح ممر إنساني".

وأضاف المنشور: "نحن غاضبون من تطبيع هذه الانتهاكات للقانون الدولي البحري واحتجاز مدنيين سلميين في المياه الدولية. نطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين، وضمان المرور الآمن لأسطولنا بالكامل، وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نقل 430 ناشطاً من "أسطول الصمود" إلى سفن إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي "أسطول الصمود"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مصدر أمني: البحرية الإسرائيلية تسيطر على 40 زورقا من أسطول الصمود وتعتقل أكثر من 300 ناشط عليها
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: اكتمال عملية السيطرة على أسطول غزة ونقل 175 ناشطا إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

لي بال

الحص

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-05-20
Lebanon24
00:46 | 2026-05-20
Lebanon24
00:29 | 2026-05-20
Lebanon24
00:23 | 2026-05-20
Lebanon24
00:20 | 2026-05-20
Lebanon24
00:11 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24