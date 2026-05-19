عربي-دولي
إسرائيل تعلن السيطرة على "أسطول الصمود".. واعتقال 430 ناشطاً
Lebanon 24
19-05-2026
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن أحدث أسطول دولي متجه إلى غزة لإيصال المساعدات "قد انتهى"، وإن 430 ناشطا على متن سفنه يتم نقلهم إلى
إسرائيل
.
وقالت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "انتهى أسطول دعائي آخر. تم نقل جميع الناشطين الـ430 إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين".
وأضافت: "لقد أثبت هذا الأسطول مرة أخرى أنه ليس أكثر من حملة دعائية تخدم حركة
حماس
. وستواصل إسرائيل العمل وفقا للقانون الدولي بالكامل، ولن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة".
وقال منظمو "أسطول الصمود إلى غزة" إن هدفه المعلن هو "فتح ممر إنساني" و"كسر الحصار غير القانوني على غزة".
وقال المنظمون في منشور على منصة إكس إن إسرائيل "اعترضت مجددا وبشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي من سفن المساعدات، واحتجزت متطوعينا أثناء قيامهم بمهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة وفتح ممر إنساني".
وأضاف المنشور: "نحن غاضبون من تطبيع هذه الانتهاكات للقانون الدولي البحري واحتجاز مدنيين سلميين في المياه الدولية. نطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين، وضمان المرور الآمن لأسطولنا بالكامل، وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة". (إرم نيوز)
