عربي-دولي
عاد إلى مستويات عام 2021.."البنتاغون" يعلن خفض عدد ألوية الجيش الأميركي في أوروبا
Lebanon 24
19-05-2026
|
23:43
في ظل ضغوط
واشنطن
المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها، أكد
البنتاغون
أمس الثلاثاء خفضه عدد ألوية القوات الأميركية المنتشرة في
أوروبا
من أربعة إلى ثلاثة ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021.
وقال البنتاغون في بيان إنه "خفّض العدد الإجمالي للألوية القتالية التابعة له في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة".
ويضم اللواء المقاتل من 4000 إلى 4700 جندي، وفقا لتقرير صادر عن
الكونغرس
.
وأضاف البيان أن الخفض أدى إلى "تأخير مؤقت" في نشر القوات الأميركية في
بولندا
.
وسبق ذلك إعلان
نائب الرئيس
الأميركي
جي دي فانس
أن نشر 4000 جندي في بولندا تأجل ولم يُلغ، مشددا على وجوب أن تعتمد أوروبا على نفسها.
وأوضح البيان أن البنتاغون "سيحدد الوضع النهائي لهذه القوات الأميركية وغيرها في أوروبا بناء على مزيد من التحليل للمتطلبات الإستراتيجية والعملانية الأميركية، فضلا عن قدرة حلفائنا على المساهمة بقوات في الدفاع عن أوروبا".
ويأتي الإعلان عن الخفض بعد أسابيع من الترقب بشأن القوات الأميركية في أوروبا، وإصرار واشنطن على أن يستثمر حلفاؤها في القارة المزيد في ميزانيات دفاعهم.
