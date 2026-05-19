عن موعد الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

ونقل التقرير عن وسطاء إقليميين ومسؤولين أميركيين مطلعين أن موقف إيران في المحادثات مع لإنهاء الحرب لم يتغير كثيراً عن الجولات السابقة التي فشلت في إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إيجاد مخرج من الصراع.



وأشار الوسطاء، بحسب الصحيفة، إلى أن إيران لا تزال تصر على إنهاء الأعمال العدائية، وتقديم الإغاثة المالية، والتعويضات عن أضرار الحرب، ودورها في الإشراف على مضيق هرمز، مع استمرارها في معارضة مطالب الولايات المتحدة بشأن إغلاق برنامجها أو تعليقه على المدى .



وأفادت مصادر مطلعة في المنطقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تستعدان لشن هجمات جديدة على إيران خلال أيام. وقال البعض إن الضربات قد تُشنّ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.



وكشف مسؤول أميركي أن تلقّى نصيحة، في الأسابيع الأخيرة، من مساعديه وحلفائه الخارجيين بأن السماح بضربة محدودة قد يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق. (إرم نيوز)