عربي-دولي
عن موعد الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية
Lebanon 24
19-05-2026
|
23:50
كشف تقرير لصحيفة "
وول ستريت جورنال
"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن
إسرائيل
والولايات المتحدة تستعدان لشن ضربات على
إيران
"في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
ونقل التقرير عن وسطاء إقليميين ومسؤولين أميركيين مطلعين أن موقف إيران في المحادثات مع
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب لم يتغير كثيراً عن الجولات السابقة التي فشلت في إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إيجاد مخرج من الصراع.
وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلغاء الضربات العسكرية المقررة، ليوم الثلاثاء، في ضوء ما وصفه بالتطورات الإيجابية على طاولة المفاوضات.
وأشار الوسطاء، بحسب الصحيفة، إلى أن إيران لا تزال تصر على إنهاء الأعمال العدائية، وتقديم الإغاثة المالية، والتعويضات عن أضرار الحرب، ودورها في الإشراف على مضيق هرمز، مع استمرارها في معارضة مطالب الولايات المتحدة بشأن إغلاق برنامجها
النووي
أو تعليقه على المدى
الطويل
.
وأفادت مصادر مطلعة في المنطقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تستعدان لشن هجمات جديدة على إيران خلال أيام. وقال البعض إن الضربات قد تُشنّ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وكشف مسؤول أميركي أن
ترامب
تلقّى نصيحة، في الأسابيع الأخيرة، من مساعديه وحلفائه الخارجيين بأن السماح بضربة محدودة قد يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق. (إرم نيوز)
بشأن موعد وقف إطلاق النار في لبنان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
بشأن موعد وقف إطلاق النار في لبنان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
هذا ما كشفه قائد عسكري أميركي رفيع المستوى عن مسار الحرب
هذا ما كشفه قائد عسكري أميركي رفيع المستوى عن مسار الحرب
صحيفة نيويورك تايمز: أحد الخطط الأميركية الإسرائيلية التي كانت موضوعة شملت تولي أحمدي نجاد قيادة إيران
صحيفة نيويورك تايمز: أحد الخطط الأميركية الإسرائيلية التي كانت موضوعة شملت تولي أحمدي نجاد قيادة إيران
بعد سجنه 10 سنوات.. واشنطن تعلن إفراج طهران عن إيراني مقيم بأميركا
بعد سجنه 10 سنوات.. واشنطن تعلن إفراج طهران عن إيراني مقيم بأميركا
ستعقد الشهر المقبل.. ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا
ستعقد الشهر المقبل.. ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا
بعد تصريحات والده.. الشرع يعتذر لأهالي دير الزور: "حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس"
بعد تصريحات والده.. الشرع يعتذر لأهالي دير الزور: "حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس"
تصريح ترامب فاجأ إسرائيل... ماذا قالت "هآرتس" عن القتال ضد إيران؟
تصريح ترامب فاجأ إسرائيل... ماذا قالت "هآرتس" عن القتال ضد إيران؟
شي لبوتين عن الوضع بالشرق الأوسط: يتعين وقف القتال
شي لبوتين عن الوضع بالشرق الأوسط: يتعين وقف القتال
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
