عربي-دولي

عن موعد الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
19-05-2026 | 23:50
عن موعد الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لشن ضربات على إيران "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
ونقل التقرير عن وسطاء إقليميين ومسؤولين أميركيين مطلعين أن موقف إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب لم يتغير كثيراً عن الجولات السابقة التي فشلت في إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إيجاد مخرج من الصراع.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية المقررة، ليوم الثلاثاء، في ضوء ما وصفه بالتطورات الإيجابية على طاولة المفاوضات. 
 
وأشار الوسطاء، بحسب الصحيفة، إلى أن إيران لا تزال تصر على إنهاء الأعمال العدائية، وتقديم الإغاثة المالية، والتعويضات عن أضرار الحرب، ودورها في الإشراف على مضيق هرمز، مع استمرارها في معارضة مطالب الولايات المتحدة بشأن إغلاق برنامجها النووي أو تعليقه على المدى الطويل.

وأفادت مصادر مطلعة في المنطقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تستعدان لشن هجمات جديدة على إيران خلال أيام. وقال البعض إن الضربات قد تُشنّ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكشف مسؤول أميركي أن ترامب تلقّى نصيحة، في الأسابيع الأخيرة، من مساعديه وحلفائه الخارجيين بأن السماح بضربة محدودة قد يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق. (إرم نيوز) 
 
 
 
 
