تصريح ترامب فاجأ إسرائيل... ماذا قالت "هآرتس" عن القتال ضد إيران؟

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الجيش قولها: "تفاجأنا من تصريحات الرئيس الأميركي بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على ".

وأضافت المصادر العسكرية: "كنا نتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع ".

وبحسب مصادر أمنية تحدثت للصحيفة ، إن "تجدد الهجمات الأميركية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال".

وأضافت المصادر الأمنية: "نشكك في إمكانية إسقاط النظام في حال العودة للقتال".