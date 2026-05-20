إقتصاد
ستعقد الشهر المقبل.. ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا
Lebanon 24
20-05-2026
|
00:46
أعلن مسؤول في
البيت الأبيض
أن
دونالد ترامب
سيشارك في اجتماع قادة
مجموعة السبع
المقرر عقده في
فرنسا
خلال حزيران المقبل.
وبحسب موقع آكسيوس، الذي نقل الخبر أولاً، يسعى
ترامب
إلى طرح عدة ملفات خلال القمة، من بينها ربط المساعدات الأميركية بالتجارة، وتعزيز تبني أدوات
الذكاء الاصطناعي
المطورة في
الولايات المتحدة
، إضافة إلى تقليص هيمنة
الصين
على سلاسل إمداد
المعادن
الحيوية.
وتستضيف فرنسا قمة قادة مجموعة السبع لهذا العام في منتجع إيفيان ليه بان المطل على البحيرة عند سفوح جبال الألب
الفرنسية
، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 حزيران.
وتأتي مشاركة ترامب في وقت تشهد فيه علاقاته مع عدد من أعضاء مجموعة السبع توترات متزايدة، خصوصاً على خلفية الحرب مع
إيران
وعدد من الملفات الجيوسياسية والتجارية الأخرى.
