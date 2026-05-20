ستعقد الشهر المقبل.. ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

Advertisement

أعلن مسؤول في أن سيشارك في اجتماع قادة المقرر عقده في خلال حزيران المقبل.وبحسب موقع آكسيوس، الذي نقل الخبر أولاً، يسعى إلى طرح عدة ملفات خلال القمة، من بينها ربط المساعدات الأميركية بالتجارة، وتعزيز تبني أدوات المطورة في ، إضافة إلى تقليص هيمنة على سلاسل إمداد الحيوية.وتستضيف فرنسا قمة قادة مجموعة السبع لهذا العام في منتجع إيفيان ليه بان المطل على البحيرة عند سفوح جبال الألب ، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 حزيران.وتأتي مشاركة ترامب في وقت تشهد فيه علاقاته مع عدد من أعضاء مجموعة السبع توترات متزايدة، خصوصاً على خلفية الحرب مع وعدد من الملفات الجيوسياسية والتجارية الأخرى.