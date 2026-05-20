عربي-دولي

بعد سجنه 10 سنوات.. واشنطن تعلن إفراج طهران عن إيراني مقيم بأميركا

Lebanon 24
20-05-2026 | 01:06
بعد سجنه 10 سنوات.. واشنطن تعلن إفراج طهران عن إيراني مقيم بأميركا
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إطلاق سراح مواطن إيراني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة من سجن في إيران وعودته إلى الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية في بيان "ترحب وزارة الخارجية بسرور بالعودة الآمنة لشهاب دليلي من سجنه في إيران".

وأضاف المتحدث "ينبغي على إيران أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين ظلماً لديها"، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "سيواصلان العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً".

وكانت منظمة حقوقية أفادت الثلاثاء، بالإفراج عن مواطن إيراني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة من سجن في إيران، وعودته إلى الولايات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" في بيان "أُطلق سراح شهاب دليلي، وهو مواطن إيراني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، بعدما أمضى عشر سنوات في سجن إوين. وبعد الإفراج عنه، عاد إلى الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن دليلي الذي حُكم عليه بتهمة "التعاون مع حكومة معادية"، سافر من إيران إلى العاصمة الأرمينية يريفان قبل عودته إلى واشنطن "حيث هو الآن بخير وانضم إلى أسرته"، من دون تحديد تاريخ عودته.

وسجن دليلي العام 2016 خلال زيارته إيران لحضور جنازة والده. ونفى بشدة الاتهامات التي وجهت إليه.

والعام 2023، نفذ مع نجله المقيم في الولايات المتحدة إضراباً متزامناً عن الطعام بعدما استثنته صفقة للإفراج عن مواطنين اميركيين.

وشملت الصفقة سماح الولايات المتحدة بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والإفراج عن خمسة إيرانيين لتسهيل إطلاق سراح خمسة أميركيين سجنتهم إيران العام 2023.
