زلزال ضرب أوزبكستان.. وهذه قوته

ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر صباح الأربعاء منطقة غرب ، وفق المركز الأورو–متوسطي لرصد الزلازل ومصادر محلية في العاصمة طشقند.وأظهرت البيانات الأولية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 83 كيلومتراً مدينة أوخكودوك في إقليم بخارى، وعلى عمق ضحل يقدّر بـ11 كيلومتراً، ، ما تسبب في شعور السكان به بشكل واضح في مناطق مختلفة من غرب ووسط البلاد.وأعلنت أن فرق الدفاع المدني ومراكز الرصد تتابع الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على البنية التحتية، مؤكدة أنه لم تُسجّل إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.