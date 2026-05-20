عربي-دولي
رئيس تايوان: "القوى الأجنبية" لن تقرر مستقبلنا
Lebanon 24
20-05-2026
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الأربعاء، أن "القوى الأجنبية" لا تستطيع أن تقرر مستقبل
الجزيرة
الديمقراطية
.
وجاءت تصريحات لاي بعد أيام من تلميح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى إمكان استخدام مبيعات الأسلحة إلى تايوان كورقة ضغط في المفاوضات مع
الصين
التي تدعي السيادة على الجزيرة وتهدد بالاستيلاء عليها.
وقال لاي في خطاب بمناسبة مرور عامين على توليه الرئاسة: "لا يمكن للقوى الأجنبية أن تقرر مستقبل تايوان أو أن يتم أخذه رهينة بالخوف والانقسام والمصالح قصيرة الأجل".
وكان
ترامب
أدلى بتصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" Fox News في الطائرة الرئاسية عقب قيامه بزيارة دولة لبكين، حيث ضغط الرئيس الصيني شي جينبينغ على الرئيس الأميركي للتخلي عن دعم تايوان.
ومنذ ذلك الحين، اتخذت حكومة لاي موقفاً هجومياً، مؤكدة أن السياسة الأميركية تجاه تايوان لم تتغير وأن ترامب لم يقدم أي التزامات للصين بشأن مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة.
وتقول تايبيه إن الصين هي "السبب الجذري" لعدم الاستقرار الإقليمي، وأن مبيعات الأسلحة الأميركية
التزام
قانوني بالدفاع عن ديمقراطية الجزيرة.
