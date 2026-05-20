|
عربي-دولي
رئيس كوريا الجنوبية ندد باختطاف إسرائيل مواطنا كورياً
Lebanon 24
20-05-2026
|
02:35
ندد رئيس
كوريا
الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، باختطاف
إسرائيل
مواطنا من على متن أسطول الصمود، مؤكدا أن حادثة الاختطاف وقعت في ظروف غير عادلة بموجب القانون الدولي.
وقال الرئيس
ميونغ إن معظم
الدول الأوروبية
تقول إنها ستعتقل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية عليها كذلك أن تتخذ قرارها الخاص بشأن ذلك، بحسب وكالة "
رويترز
".
واعتبر أن تصرف إسرائيل "كان مبالغا فيه"، وأنها تجاوزت الحدود.
وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء، قد نقلت عن منظمة مدنية قولها أمس الثلاثاء إن القوات
الإسرائيلية
احتجزت سفينة "كيرياكوس إكس"، التي كانت تقل الناشط الكوري كيم دونغ-هيون، مضيفة أن كيم محتجز على متن سفينة حربية إسرائيلية مع ناشطين آخرين من مختلف أنحاء العالم. (إرم نيوز)
نواب من كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تبتعد عن إيران
