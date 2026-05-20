رئيس كوريا الجنوبية ندد باختطاف إسرائيل مواطنا كورياً

واعتبر أن تصرف إسرائيل "كان مبالغا فيه"، وأنها تجاوزت الحدود. ندد رئيس الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، باختطاف مواطنا من على متن أسطول الصمود، مؤكدا أن حادثة الاختطاف وقعت في ظروف غير عادلة بموجب القانون الدولي.ميونغ إن معظم تقول إنها ستعتقل ، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية عليها كذلك أن تتخذ قرارها الخاص بشأن ذلك، بحسب وكالة " ".واعتبر أن تصرف إسرائيل "كان مبالغا فيه"، وأنها تجاوزت الحدود.

وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء، قد نقلت عن منظمة مدنية قولها أمس الثلاثاء إن القوات احتجزت سفينة "كيرياكوس إكس"، التي كانت تقل الناشط الكوري كيم دونغ-هيون، مضيفة أن كيم محتجز على متن سفينة حربية إسرائيلية مع ناشطين آخرين من مختلف أنحاء العالم. (إرم نيوز)