Najib Mikati
فانس: حرب إيران لن تستمر إلى الأبد

20-05-2026 | 03:27
فانس: حرب إيران لن تستمر إلى الأبد
طمأن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس المواطنين، الثلاثاء، بأن حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران لن تتحول إلى "حرب أبدية"، مستغلا مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض للدفاع عن سياسات الرئيس في ظل تزايد التكهنات بشأن خليفته المحتمل.
وبدلا من ⁠المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وهي في إجازة أمومة حاليا، أجاب فانس على أسئلة الصحفيين لمدة قاربت الساعة بطريقة متزنة في الغالب، على عكس أسلوب ترامب الحاد.

وأحجم فانس عن استبعاد استخدام أموال دافعي الضرائب لتعويض الأشخاص المدانين بالاعتداء على أفراد الشرطة خلال هجوم 6 كانون الاول 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، واعتبر المخاوف الأوروبية بشأن إلغاء واشنطن نشر قوات في بولندا مبالغا فيها، ووصف تلميح أحد الصحفيين إلى أن شراء ‌ترامب لأسهم في الآونة الأخيرة يثير مخاوف من فساد بأنه "سخيف".

وأصبحت قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض هذا الشهر بمثابة منصة غير رسمية لتجارب الأداء في السباق ‌لخلافة ترامب في عام 2028.

وجاء ‌ظهور فانس على المنصة بعد حوالي أسبوعين من جذب وزير الخارجية ماركو روبيو، منافسه المحتمل، اهتماما واسعا في مؤتمره الصحفي الأول.

وبينما كان الصحفيون الذين اكتظت بهم القاعة يصيحون لجذب انتباهه، قال فانس مازحا "ماركو محق، إنها حقا فوضى".

وعندما وصفت إحدى الصحفيات فانس بأنه "مرشح محتمل في المستقبل"، سارع إلى تصحيح كلامها.

وقال: "أنا لست مرشحا محتملا في المستقبل. أنا نائب ‌الرئيس، وأحب وظيفتي حقا، وسأحاول أن أؤدي عملي ‌على أفضل وجه ممكن".
ستارمر: لو انخرطنا في حرب إيران لكنا في مواجهة معها لكنني لن أفعل ذلك أبدا
الجيش الإيراني: ننتظر الهجوم البري لأميركا لتلقينها درسا لن تنساه أبدا
رئيس الوزراء البريطاني: لن أسمح أبدا بجر بلادنا إلى حرب ليست في مصلحتنا
لهذه الاسباب سيغيب فانس عن المحادثات المحتملة في إسلام آباد
