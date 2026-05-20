ابن ترامب يلغي زفافه في البيت الأبيض.. إليكم السبب

يتحضر (48 عاماً) وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون (39 عاماً) لزفافهما خلال عطلة نهاية أسبوع "يوم الذكرى" المقبلة أي آخر يوم اثنين من شهر أيار الجاري وذلك في حفل صغير سيُقام على متن خاصة في البهاما.ووفقاً لمصادر، فإن العروسين فضّلا إقامة حفل عائلي صغير يقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين بدلاً من الحفلات الصاخبة؛ حيث كان يخططان في البداية لإقامة حفل زفاف ضخم في ، إلا أنهما قررا تغيير المخطط ونقل الموقع لتفادي الانتقادات الشعبية في ظل الأوضاع السياسية الراهنة واستمرار الحرب الدائرة في ، معتبرين أن إقامة زفاف باذخ في هذا التوقيت لن يحظى بقبول مجتمعي.يُذكر أن الخطوبة الرسمية للثنائي تمت في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي في كانون الول الماضي تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاد أندرسون.وبدأت علاقة جونيور وأندرسون في عام 2024 فور انفصاله عن خطيبته السابقة والمذيعة في شبكة ، كيمبرلي غيلفويل، والتي تم تعيينها لاحقاً كسفيرة للولايات المتحدة في .ويعد هذا الزواج هو الثاني لترامب جونيور بعد طلاقه من زوجته الأولى فانيسا ترامب عام 2018، والتي يشاركها تربية 5 أبناء.