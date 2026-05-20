عربي-دولي

ابن ترامب يلغي زفافه في البيت الأبيض.. إليكم السبب

Lebanon 24
20-05-2026 | 03:35
ابن ترامب يلغي زفافه في البيت الأبيض.. إليكم السبب
يتحضر دونالد ترامب جونيور (48 عاماً) وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون (39 عاماً) لزفافهما خلال عطلة نهاية أسبوع "يوم الذكرى" المقبلة أي آخر يوم اثنين من شهر أيار الجاري وذلك في حفل صغير سيُقام على متن جزيرة خاصة في البهاما. 
ووفقاً لمصادر، فإن العروسين فضّلا إقامة حفل عائلي صغير يقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين بدلاً من الحفلات الصاخبة؛ حيث كان الثنائي يخططان في البداية لإقامة حفل زفاف ضخم في البيت الأبيض، إلا أنهما قررا تغيير المخطط ونقل الموقع لتفادي الانتقادات الشعبية في ظل الأوضاع السياسية الراهنة واستمرار الحرب الدائرة في إيران، معتبرين أن إقامة زفاف باذخ في هذا التوقيت لن يحظى بقبول مجتمعي.

يُذكر أن الخطوبة الرسمية للثنائي تمت في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي في كانون الول الماضي تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلاد أندرسون.

وبدأت علاقة ترامب جونيور وأندرسون في عام 2024 فور انفصاله عن خطيبته السابقة والمذيعة في شبكة فوكس نيوز، كيمبرلي غيلفويل، والتي تم تعيينها لاحقاً كسفيرة للولايات المتحدة في اليونان.

ويعد هذا الزواج هو الثاني لترامب جونيور بعد طلاقه من زوجته الأولى فانيسا ترامب عام 2018، والتي يشاركها تربية 5 أبناء.
