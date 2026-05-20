بعد اعتراضهم.. إسرائيل تنقل 430 ناشطاً من "أسطول الصمود" المتجه لغزة إلى سفنها

أعلنت السلطات ، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى ، بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق قبالة سواحل .وأفاد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن "أسطول علاقات عامة آخر وصل إلى نهايته. تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين".وكان "أسطول الصمود العالمي" أعلن، صباح الاثنين، أن القوات الإسرائيلية "تصعد" إلى متن قواربه التي يبلغ عددها نحو خمسين. وجاء في منشور لاحق له على منصة "إكس" أن القوات الإسرائيلية "اعترضت مرة أخرى، بشكل غير قانوني وعنيف، أسطولنا الدولي من القوارب الإنسانية واختطفت متطوعينا"، مطالباً بـ"الإفراج السريع عن الناشطين وإنهاء الحصار المفروض على غزة".