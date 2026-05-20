قرقاش: اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي

أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس أنور قرقاش أن "استهداف المليشيات في لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى".وقال قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء إن هذه الانتهاكات تشمل " الإضافي الأول لاتفاقيات لعام 1977 وقرار 487 لعام 1981"، معتبرا أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل تجاوزا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية.وأضاف أن "اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي"، مشددا على أن "استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي".وأشار إلى أن التهديد "يتجاوز العربي ليطال النظام الدولي بأسره"، مضيفا أن ذلك "يعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني".