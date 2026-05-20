إتّصال "حاسم" بين ترامب ونتنياهو

ولم تعطِ القناة مزيداً من التفاصيل، في حين أنّ موقع "أكسيوس" كشف الأحد الماضي أن ترامب بحث الملف مع نتنياهو خلال اتصال هاتفي استمر أكثر من نصف ساعة، وناقش إمكانية استئناف القتال في إيران.وقال الرئيس الأميركي، الثلاثاءـ، إن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها.وكان ترامب يتحدث مع صحفيين في بعد يوم من إعلانه تعليق خطة لاستئناف الهجمات عقب اقتراح سلام جديد قدمته .وأضاف ترامب: "كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم".وأشار إلى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوماً جديداً في الأيام المقبلة إذا لم يتسنَّ التوصل إلى اتفاق.