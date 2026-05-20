عربي-دولي

تقرير إسرائيليّ... هذا ما تقوم به إيران في باب المندب

Lebanon 24
20-05-2026 | 06:00
تقرير إسرائيليّ... هذا ما تقوم به إيران في باب المندب
ذكر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أنّ هناك تصعيداً إيرانيّاً ملحوظاً في اليمن، إضافة إلى انتشار قوات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانيّ بشكلٍ رسميّ، في المناطق الساحلية الغربية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 
ووصفت مصادر الموقع الإسرائليّ موقف إيران في باب المندب بأنه جزء من استراتيجية "حركة الكماشة"، التي تتبناها طهران، والمصممة لتعطيل الاقتصاد العالمي، في محاولة للتخلص من الضغط العسكري والاقتصادي الممارس عليها.

ونسب الموقع إلى مصادر عسكرية يمنية تأكيد انتشار خبراء وضباط إيرانيين في المناطق التي يدور الحديث عنها، لتفعيل خطة واسعة النطاق على طول ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأكد وصول القوات الإيرانية إلى اليمن برفقة مقاتلين أجانب آخرين، في مجموعات صغيرة عبر طرق تهريب من خلال موانئ غير رسمية في محافظة الحديدة.

وقال إنّ "الخطة تهدف إلى خلق تهديد بحري مزدوج لممرين ملاحيين حيويين: مضيق هرمز الخاضع بالفعل لحصار إيراني، ومضيق باب المندب". 

ووفق "نتسيف"، تسعى إيران إلى إظهار قدرتها على خنق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة إلى أوروبا وآسيا في آن واحد.

وأشار الموقع إلى أن نشر ضباط إيرانيين مباشرة على الأرض، وليس فقط عبر الوكلاء الحوثيين، يمنح طهران سيطرة عملياتية محكمة على إطلاق الصواريخ والمسيَّرات ضد السفن التجارية الأميركية. (ارم نيوز)
 
