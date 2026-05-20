مواجهة في البحر.. الخارجية الإسرائيلية تحسم القرار: "لن نسمح بالخرق"

Advertisement

اعترضت القوات قبالة سواحل "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى ، وبدأت بنقل 430 ناشطاً إنسانياً كانوا على متن نحو 50 قارباً إلى . وفيما وصفت الخارجية الإسرائيلية الخطوة بأنها نهاية لـ "أسطول علاقات عامة آخر" مؤكدة استمرار الحصار البحري، اتهم القائمون على الأسطول باعتراض السفن "بشكل عنيف وغير قانوني واختطاف المتطوعين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.وتُعد هذه المحاولة هي الثالثة خلال عام لكسر الحصار المفروض على القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب في تشرين أول 2023. من جانبه، أشاد بالعملية البحرية معتبراً إياها "إحباطاً لمخطط عدائي"، ومشدداً على مواصلة الإجراءات حتى النهاية.