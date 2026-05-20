عربي-دولي

روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً

Lebanon 24
20-05-2026 | 09:10
روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة سحب 5000 جندي من أوروبا لن يضر بالدفاعات، وسط توقعات بأن تقلص واشنطن أيضا القوات التي تضعها تحت تصرف الحلف. 
وبحسب "فرانس برس"، صرح روته للصحافيين بالقول: "بخصوص هذا الإعلان المتعلق بنحو 4,000 إلى 5,000 عنصر، فهي قوات تناوبية لا تؤثر على خطط دفاع حلف الناتو".

وكانت واشنطن قد أعلنت هذا الشهر قرار سحب 5000 جندي من ألمانيا بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والمستشار فريدريش ميرتس حول الحرب في إيران.

وأثارت الخطوة المفاجئة والإرباك الذي أعقبها بشأن ما إذا كان خفض القوات سيطال ألمانيا أو بولندا، قلقا في أوروبا.

لكن إدارة ترامب سبق أن ابلغت الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لسحب قواتها لتركيز جهودها على تهديدات أخرى حول العالم.

وقال روته "نعلم أن تعديلات ستُجرى. على الولايات المتحدة أن تُركز جهودها بشكل أكبر على آسيا، على سبيل المثال".

"وسيتم ذلك تدريجيا وبشكل منظم" وفق روته.


تركيا تواصل جهودها الإقليمية لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
الخارجيّة الباكستانيّة: نحافظ على قنوات اتّصال مفتوحة مع الولايات المتحدة وإيران وندعم جهود وقف إطلاق النار
البنتاغون: الولايات المتحدة ستسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نواصل بذل الجهود للوصول إلى سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة
