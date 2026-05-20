روته: الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها نحو آسيا تدريجياً

قال الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة
سحب 5000 جندي من أوروبا
لن يضر بالدفاعات، وسط توقعات بأن تقلص واشنطن
أيضا القوات التي تضعها تحت تصرف الحلف.
وبحسب "فرانس برس"، صرح روته للصحافيين بالقول: "بخصوص هذا الإعلان المتعلق بنحو 4,000 إلى 5,000 عنصر، فهي قوات تناوبية لا تؤثر على خطط دفاع حلف الناتو".
وكانت واشنطن قد أعلنت هذا الشهر قرار سحب 5000 جندي من ألمانيا
بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب
والمستشار فريدريش ميرتس حول الحرب في إيران
.
وأثارت الخطوة المفاجئة والإرباك الذي أعقبها بشأن ما إذا كان خفض القوات سيطال ألمانيا أو بولندا، قلقا في أوروبا.
لكن إدارة ترامب
سبق أن ابلغت الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لسحب قواتها لتركيز جهودها على تهديدات أخرى حول العالم.
وقال روته "نعلم أن تعديلات ستُجرى. على الولايات المتحدة أن تُركز جهودها بشكل أكبر على آسيا، على سبيل المثال".
"وسيتم ذلك تدريجيا وبشكل منظم" وفق روته.