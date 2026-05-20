تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دبلوماسي باكستاني: العودة إلى الحرب مع إيران ستكون كارثة كاملة

Lebanon 24
20-05-2026 | 09:36
A-
A+

دبلوماسي باكستاني: العودة إلى الحرب مع إيران ستكون كارثة كاملة
دبلوماسي باكستاني: العودة إلى الحرب مع إيران ستكون كارثة كاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال دبلوماسي باكستاني إن بلاده "ضاعفت جهودها لإيجاد حل سياسي للحرب الإيرانية الأمريكية"، محذرًا من أن عودة الحرب بمثابة "كارثة"، وذلك بعد أن وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لبحث استئناف المفاوضات.
Advertisement

ونقلت شبكة "CBS" الأمريكية عن الدبلوماسي الذي لم تذكر اسمه، أن إسلام آباد "تفهم حجم الإحباطات القائمة، لكن العودة إلى الحرب ستكون كارثة كاملة على الجميع دون استثناء".

وذكر التقرير أن السلطات الإيرانية لم تكشف حتى الآن عن قائمة المسؤولين الذين سيلتقيهم الوزير الباكستاني خلال زيارته، غير أن مصادر دبلوماسية أفادت أن الزيارة، وهي الثانية خلال أقل من أسبوع، تأتي ضمن مساعٍ مكثفة تبذلها باكستان للوساطة بين الأطراف المعنية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات توسع المواجهة.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين، أنه أوقف خططًا لتنفيذ ضربات جديدة على إيران، وذلك بناءً على طلب عدد من حلفاء واشنطن في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن هؤلاء الحلفاء أكدوا له أن "مفاوضات جدية تجري الآن" بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الثلاثاء، أن السفير الباكستاني المعين لدى إيران، عمران أحمد صديقي، التقى وزير الخارجية محمد إسحاق دار قبل توجهه إلى طهران لتولي مهامه رسميًا.

وقالت الوزارة في بيانها إن دار "أشاد بالدور البنّاء والمسؤول لباكستان في تعزيز السلام والحوار والاستقرار الإقليمي"، معربًا عن ثقته بأن السفير الجديد "سيسهم في تعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين الشقيقين".
مواضيع ذات صلة
سي بي إس عن مصادر دبلوماسية: إسلام آباد ضاعفت جهودها لحل الصراع وترى أن إعادة إشعال الحرب ستكون كارثة للجميع
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: ندعم المسار الدبلوماسي بشأن إيران وعواقب استمرار الحرب ستكون وخيمة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: ناقشت في اتصال مع نظيري الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": وزير الخارجية التركية يجري اتصالاً مع نظيره الباكستاني بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

وزير الداخلية

دونالد ترامب

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-05-20
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20
Lebanon24
10:43 | 2026-05-20
Lebanon24
10:36 | 2026-05-20
Lebanon24
10:31 | 2026-05-20
Lebanon24
10:30 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24