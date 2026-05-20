بن فرحان: نُقدّر تجاوب ترامب بمنح المفاوضات مع إيران فرصة إضافية

قال الأمير فرحان، إنّ "السعودية تقدر عالياً تجاوب رئيس الأميركية بمنح المفاوضات فرصةً إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل 28 شباط، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".وأضاف: "تُقدّر عالياً جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن، وتتطلع المملكة إلى أن تغتنم الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وتتجاوب عاجلاً مع الجهود المبذولة للتقدّم في المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم". (العربية)