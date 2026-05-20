Najib Mikati
عربي-دولي

تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً

Lebanon 24
20-05-2026 | 10:01
تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً
يشهد العالم الإسلامي هذا العام ظاهرة فلكية استثنائية تتكرر مرة كل 33 عاماً تقريباً، إذ يتزامن تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة مع يوم عرفة.
وبحسب خبراء فلك، ستتعامد الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة ظهر يوم 27 أيار 2026، الموافق التاسع من ذي الحجة 1447 هجرياً، وهو يوم وقفة عرفة، لتختفي ظلال الأجسام تماماً في مكة المكرمة عند لحظة التعامد.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنوياً، نتيجة وقوع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالاً، أثناء الحركة الظاهرية للشمس بين خط الاستواء ومدار السرطان. (ارم نيوز)
