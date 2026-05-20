تعامد الشمس على الكعبة تزامناً مع يوم عرفة لأوّل مرّة منذ 33 عاماً

يشهد العالم الإسلامي هذا العام ظاهرة فلكية استثنائية تتكرر مرة كل 33 عاماً تقريباً، إذ يتزامن تعامد الشمس فوق المشرفة مع يوم عرفة.وبحسب خبراء فلك، ستتعامد الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة ظهر يوم 27 أيار 2026، الموافق التاسع من ذي الحجة 1447 هجرياً، وهو يوم وقفة عرفة، لتختفي ظلال الأجسام تماماً في عند لحظة التعامد.وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنوياً، نتيجة وقوع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالاً، أثناء الحركة الظاهرية للشمس بين خط الاستواء ومدار السرطان. (ارم نيوز)