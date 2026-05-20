عربي-دولي
بن فرحان: السعودية ترحّب بتمديد أميركا المفاوضات مع إيران
Lebanon 24
20-05-2026
|
12:09
قال
وزير الخارجية
السعودي الأمير
فيصل بن
فرحان اليوم الأربعاء، إن
المملكة
ترحب بقرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منح المفاوضات مع
إيران
مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وكتب بن فرحان على منصة "إكس": "تُقدّر المملكة العربية
السعودية
عالياً تجاوب فخامة رئيس
الولايات المتحدة
الأميركية بمنح المفاوضات فرصةً إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق (هرمز) كما كان عليه الوضع قبل 28 شباط 2026 ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".
وتابع :" كما تُقدّر المملكة عالياً جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن، وتتطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وتتجاوب عاجلاً مع الجهود المبذولة للتقدّم في المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم".
