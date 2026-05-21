عربي-دولي

موجة حرّ تجتاح الهند.. الشوارع تفرغ والمزارعون يعملون ليلاً

Lebanon 24
21-05-2026 | 04:15
تجتاح موجة حر شديدة مناطق واسعة من الهند، حيث خلت طرق وأسواق عدة خلال ساعات بعد الظهر، فيما اضطر بعض المزارعين إلى نقل أعمالهم إلى الليل هرباً من درجات الحرارة القاسية.
وبحسب موقع AsiaOne، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن تبلغ الحرارة العظمى، اليوم الخميس 21 أيار، نحو 45 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي، حيث فتحت السلطات مناطق تبريد مؤقتة لمساعدة السكان على التعامل مع الحر الشديد.

وحذرت الأرصاد من أن هذه الظروف ستستمر في عدد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى بكثير من معدلاتها الموسمية. ودعت السلطات السكان إلى البقاء داخل المنازل خلال ساعات الذروة، واتخاذ احتياطات للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر.

وتعلن الهند موجة حر عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في السهول، و30 درجة مئوية أو أكثر في المناطق الجبلية.

وقد انعكست الموجة الحارة على الحياة اليومية في ولايات شمالية عدة. ففي أجزاء من ولاية أوتار براديش، وهي الأكثر سكاناً في الهند، أُغلقت طرق وأسواق بعد الظهر، فيما نقل بعض التجار أعمالهم إلى ساعات الصباح الباكر. كما بدأ مزارعون العمل ليلاً بعدما أصبحت الظروف نهاراً غير محتملة.

ووصل تأثير الحر إلى المدارس، إذ أعلنت سلطات في مناطق عدة تقديم العطلة الصيفية وتعليق الدروس، بعدما بلغت الحرارة في مدينة باندا 48.2 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

وفي نيودلهي، لجأ سكان وسياح إلى مراكز تبريد أقامتها السلطات في العاصمة. وتوفر هذه المساحات المظللة مبردات هواء، ومراوح، ومياه شرب، ومحاليل إماهة فموية لمساعدة الناس على مواجهة الحرارة. وقال سائح يبلغ 25 عاماً إنه قصد المكان خلال جولة في المدينة، لكنه وجد الحرارة “مرتفعة جداً”، معتبراً أن نظام التبريد هناك ساعده على تحمل الأجواء.

ويربط خبراء المناخ موجات الحر المتكررة في الهند باتساع تأثيرات تغير المناخ. وقال أنجال براكاش، أحد مؤلفي تقارير أممية حول المناخ وأستاذ السياسات العامة في جامعة Flame بمدينة بونه، إن الهند شهدت ارتفاعاً واضحاً في درجات الحرارة خلال العقد الأخير بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيراً إلى أن شمال غرب البلاد ارتفعت حرارته بوتيرة أسرع من مناطق أخرى.

وأضاف أن الهند معتادة على حر الصيف، لكن تغير المناخ يجعل موجات الحر أكثر شدة واتساعاً، كما يحصل حالياً.

وتشير دراسات في الصحة العامة إلى وفاة ما يصل إلى 1116 شخصاً سنوياً بين عامي 2008 و2019 بسبب الحر. غير أن خبراء يؤكدون أن الرقم الحقيقي قد يكون بالآلاف، لأن الحرارة لا تُسجل غالباً كسبب مباشر للوفاة في الشهادات الرسمية.
