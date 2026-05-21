4 سيناريوهات مطروحة.. كيف سيكون "اليوم التالي" في إيران؟

الاستنزاف

بحسب تقديرات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وتقارير اقتصادية غربية، يُعدّ سيناريو "الاستنزاف منخفض الحدة" الأكثر ترجيحاً لإيران في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتوقف المواجهات العسكرية الواسعة، لكن تداعياتها الاقتصادية والأمنية تستمر لسنوات طويلة.

فالحرب خلّفت أضراراً مباشرة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، في وقت كان الاقتصاد يعاني أساساً من أزمات متراكمة نتيجة ، أبرزها التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض الاستثمارات، إلى جانب تنامي اقتصاد الظل.

كما تشير تقارير "إيران إنترناشونال" إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، مع اتساع رقعة الفقر لتطال شرائح من الطبقة الوسطى، ما يعني أن أي تهدئة عسكرية لن تقود تلقائياً إلى استقرار اقتصادي أو معيشي.

وفي ظل هذا السيناريو، لا تبدو إيران أمام انهيار سريع، بل أمام عملية تآكل تدريجية للدولة والمجتمع، حيث تزداد السلطة اعتماداً على القبضة الأمنية والقمع لضبط أزمة معيشية مفتوحة.

الانفجار الاجتماعي

في المقابل، قد لا يقتصر التهديد الأكبر للنظام على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي أيضاً. فخلال الحرب، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة شملت حملات اعتقال واسعة، وقطع الإنترنت، وتعزيز انتشار قوات "الباسيج"، إضافة إلى تشديد الرقابة داخل المدن.

إلا أن تقارير المجلس للعلاقات الخارجية تعتبر أن هذه التدابير لم تعالج أسباب الاحتقان الشعبي، بل ساهمت فقط في تأجيل انفجاره تحت ضغط الحرب والتهديد الخارجي.

وتفيد معطيات صادرة عن المعارضة الإيرانية بأن بعض المناطق شهدت خلال فترة الحرب احتجاجات محدودة وإضرابات صامتة جرى احتواؤها سريعاً، ما يعكس خشية السلطات من عودة التحركات الشعبية فور تراجع التوتر العسكري.

وتتزايد هذه المخاوف مع تنامي شعور لدى شرائح واسعة من الإيرانيين بأنهم تحمّلوا كلفة الحرب من دون أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، في حين واصلت النخب المرتبطة بالحرس الثوري حماية مصالحها الاقتصادية.

وفي حال تزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الدعم الحكومي، واتساع البطالة بعد الحرب، فقد تجد إيران نفسها أمام موجة احتجاجات جديدة أكثر حدة واتساعاً من سابقاتها.