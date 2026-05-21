تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

4 سيناريوهات مطروحة.. كيف سيكون "اليوم التالي" في إيران؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 08:30
A-
A+
4 سيناريوهات مطروحة.. كيف سيكون اليوم التالي في إيران؟
4 سيناريوهات مطروحة.. كيف سيكون اليوم التالي في إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت "آرم نيوز": قد تتمكن إيران من تجاوز الحرب من دون تعرّضها لانهيار عسكري مباشر، إلا أن التساؤلات المطروحة داخل مراكز الأبحاث وبين أوساط المعارضة لم تعد تقتصر على نتائج المواجهة بحد ذاتها، بل بات التركيز منصبّاً على مرحلة ما بعد الحرب. ففي طهران، يتزايد الحديث عن "اليوم التالي"، مع المخاوف من عودة الأزمات المؤجلة دفعة واحدة إلى الواجهة، من اقتصاد متعب ومجتمع ناقم، إلى صراع خفي داخل أروقة السلطة.
Advertisement

وفي المقابل، فإن الحرب التي أتاحت للنظام فرصة توحيد خطابه الأمني والسياسي بشكل مؤقت، قد تتحول بعد انتهائها إلى عنصر يكشف حجم الهشاشة الداخلية، لا سيما مع تراجع قدرة الدولة على احتواء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.

وبحسب تقديرات صادرة عن مراكز أبحاث غربية وتقارير للمعارضة الإيرانية، فإن إيران لا تواجه سيناريو واحداً في مرحلة ما بعد الحرب، بل مجموعة مسارات متشابكة، يحمل كل منها تحديات ومخاطر على استقرار النظام ومستقبل البلاد.

الاستنزاف الطويل

بحسب تقديرات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وتقارير اقتصادية غربية، يُعدّ سيناريو "الاستنزاف منخفض الحدة" الأكثر ترجيحاً لإيران في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتوقف المواجهات العسكرية الواسعة، لكن تداعياتها الاقتصادية والأمنية تستمر لسنوات طويلة.

فالحرب خلّفت أضراراً مباشرة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، في وقت كان الاقتصاد الإيراني يعاني أساساً من أزمات متراكمة نتيجة العقوبات، أبرزها التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض الاستثمارات، إلى جانب تنامي اقتصاد الظل.

كما تشير تقارير "إيران إنترناشونال" إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، مع اتساع رقعة الفقر لتطال شرائح من الطبقة الوسطى، ما يعني أن أي تهدئة عسكرية لن تقود تلقائياً إلى استقرار اقتصادي أو معيشي.

وفي ظل هذا السيناريو، لا تبدو إيران أمام انهيار سريع، بل أمام عملية تآكل تدريجية للدولة والمجتمع، حيث تزداد السلطة اعتماداً على القبضة الأمنية والقمع لضبط أزمة معيشية مفتوحة.

الانفجار الاجتماعي

في المقابل، قد لا يقتصر التهديد الأكبر للنظام على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي أيضاً. فخلال الحرب، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة شملت حملات اعتقال واسعة، وقطع الإنترنت، وتعزيز انتشار قوات "الباسيج"، إضافة إلى تشديد الرقابة داخل المدن.

إلا أن تقارير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تعتبر أن هذه التدابير لم تعالج أسباب الاحتقان الشعبي، بل ساهمت فقط في تأجيل انفجاره تحت ضغط الحرب والتهديد الخارجي.

وتفيد معطيات صادرة عن المعارضة الإيرانية بأن بعض المناطق شهدت خلال فترة الحرب احتجاجات محدودة وإضرابات صامتة جرى احتواؤها سريعاً، ما يعكس خشية السلطات من عودة التحركات الشعبية فور تراجع التوتر العسكري.

وتتزايد هذه المخاوف مع تنامي شعور لدى شرائح واسعة من الإيرانيين بأنهم تحمّلوا كلفة الحرب من دون أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، في حين واصلت النخب المرتبطة بالحرس الثوري حماية مصالحها الاقتصادية.

وفي حال تزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الدعم الحكومي، واتساع البطالة بعد الحرب، فقد تجد إيران نفسها أمام موجة احتجاجات جديدة أكثر حدة واتساعاً من سابقاتها.


الحرس فوق الدولة

الحرب كشفت أيضاً تحولاً عميقاً داخل بنية الحكم نفسها. فبحسب تقارير مراكز أبحاث أمريكية ومعارضة إيرانية، عزز الحرس الثوري الإيراني نفوذه بشكل غير مسبوق خلال المواجهة، سواء في القرار الأمني أو الاقتصاد الموازي أو إدارة الملفات الإقليمية.

لكن هذا التوسع قد يتحول لاحقاً إلى مصدر توتر داخلي. فداخل إيران، تتحدث تقارير معارضة عن تنامي التنافس المكتوم بين الحرس ومؤسسات الدولة التقليدية، في ظل شعور متزايد بأن مركز القرار الحقيقي ينتقل تدريجياً نحو البنية العسكرية – الأمنية.

ويحذر مراقبون من أن تضخم دور الحرس بعد الحرب قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية مرتبطة بتوزيع النفوذ والموارد، خصوصاً إذا تراجع دور الحكومة والمؤسسات المدنية أكثر.

وفي هذه الحالة، قد تتحول إيران إلى نموذج أكثر عسكرة وأقل قدرة على إنتاج حلول سياسية أو اقتصادية حقيقية، ما يعمق أزمتها بدل احتوائها.

 الصفقة المؤجلة

في المقابل، لا تستبعد مراكز أبحاث غربية أن تحاول طهران بعد الحرب الاتجاه نحو تهدئة كبرى مع الغرب والخليج لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع الانهيار الداخلي.

لكن هذا السيناريو يحمل مخاطره أيضاً. فأي تسوية قد تتطلب تنازلات مرتبطة بالبرنامج النووي والنفوذ الإقليمي، أو في دور الحرس الثوري نفسه. وهي ملفات شديدة الحساسية داخل النظام نفسه. 


معادلة صعبة

في هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي أنس جودة أن "أكبر مشكلة ستواجه إيران بعد الحرب ليست إعادة الإعمار أو الاقتصاد فقط، بل كيفية إدارة التناقض بين بقاء النظام وبقاء الصيغة الحالية للنظام".

ويقول جودة إن الحرب منحت طهران فرصة لتأجيل الانقسامات الداخلية عبر خطاب "الخطر الخارجي"، لكن هذه المظلة لن تستمر بعد توقف القتال.

ويضيف أن إيران قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة: "إذا ذهبت نحو الانفتاح والتسويات ستواجه اعتراضات داخل البنية المتشددة، وإذا استمرت بسياسة الأمن والتصعيد فستواجه ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً متصاعداً".

ويحذر جودة من أن أخطر ما يواجه النظام ليس سقوطاً مفاجئاً، بل "تآكل تدريجي للشرعية والقدرة على السيطرة"، حيث تصبح الدولة أكثر اعتماداً على القوة، وأقل قدرة على إنتاج الاستقرار الحقيقي.

في المحصلة، تلتقي العديد من مراكز الأبحاث والدوائر الغربية مع المعارضة الإيرانية حول فرضية مفادها أن "الحرب قد لا تكون أخطر ما واجهته إيران، بل اللحظة التي ستليها، حين تتوقف الصواريخ، وتبدأ الأسئلة التي أخّرتها الحرب". (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماذا توقع "ChatGPT" عن نهاية حرب إيران؟ 4 سيناريوهات واردة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليوم التالي" بعد وقف الحرب: هواجس ومآزق
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "اليوم التالي": حياد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 82 من عملية "الوعد الصادق 4" فجر اليوم بنجاح
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 19:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة على

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

المعارضة

أوروبي

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-21
Lebanon24
11:27 | 2026-05-21
Lebanon24
11:13 | 2026-05-21
Lebanon24
11:06 | 2026-05-21
Lebanon24
10:55 | 2026-05-21
Lebanon24
10:27 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24