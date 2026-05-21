عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي يتغلغل في الجيش الإسرائيلي.. ماذا نعرف عن وحدة "ألوموت"؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 08:26
الذكاء الاصطناعي يتغلغل في الجيش الإسرائيلي.. ماذا نعرف عن وحدة ألوموت؟
أعلن الجيش الإسرائيلي تأسيس وحدة "ألوموت" في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، بهدف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات خلال العمليات العسكرية. 
وتهدف الوحدة إلى أن تكون مركزا تقنيا تشغيليا لتطوير منصات المعلومات وقدرات معالجة المعلومات والوصول إليها لقوات الجيش الإسرائيلي، كما تقوم الوحدة بإنتاج وتطوير أنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي التقنية للجبهة العملياتية.

وتتألف الوحدة من مقاتلين، ومتخصصين في التكنولوجيا، وباحثين في المعلومات، وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

وستعمل بالتعاون مع كل فروع وهيئات الجيش الإسرائيلي لتكييف الحلول التقنية مع احتياجات المستخدم العملياتي.
 
وأقيم حفل تأسيس وحدة "ألوموت" في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، الأربعاء، في قاعدة جدعونيم الجوية، برئاسة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أفياد داجان، وبمشاركة رئيس قسم المعلومات والذكاء الاصطناعي، وقائد الوحدة.

من جانبه قال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، أفياد داغان: "إنّ الجمع بين الجندي في الميدان والقدرات التكنولوجية المتقدمة للجيش الإسرائيلي هو ما مكن من تحقيق العديد من إنجازات الحرب. إنّ ساحة المعركة تتطور أمام أعيننا، ما يتطلب منا التعلّم والابتكار باستمرار".

وأوضح داغان: "ستعمل وحدة "ألوموت" على تطوير وتوفير المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي التي نمتلكها للجنود على الخطوط الأمامية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 

