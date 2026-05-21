الذكاء الاصطناعي يتغلغل في الجيش الإسرائيلي.. ماذا نعرف عن وحدة "ألوموت"؟

أعلن الجيش تأسيس وحدة "ألوموت" في والدفاع السيبراني، بهدف تطوير أنظمة وتوفير المعلومات خلال العمليات العسكرية.

وتهدف الوحدة إلى أن تكون مركزا تقنيا تشغيليا لتطوير منصات المعلومات وقدرات معالجة المعلومات والوصول إليها لقوات الجيش الإسرائيلي، كما تقوم الوحدة بإنتاج وتطوير أنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي التقنية للجبهة العملياتية.



وتتألف الوحدة من مقاتلين، ومتخصصين في التكنولوجيا، وباحثين في المعلومات، وخبراء في الذكاء الاصطناعي.



وستعمل بالتعاون مع كل فروع وهيئات الجيش الإسرائيلي لتكييف الحلول التقنية مع احتياجات المستخدم العملياتي.