"آلة الشاباك الخفية".. تعقّب واغتيال منفذي "7 تشرين الاول" في عمليات مستمرة

تحت الرمز الكودي "عناية الروح"، تواصل وحدة "نيلي" التابعة لجهاز الأمن العام "الشاباك" تنفيذ عمليات اغتيال منظمة تستهدف المتورطين في أحداث 7 تشرين الأول 2023.

وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية، تعمل هذه الوحدة وفق آلية وُصفت بأنها "آلة تصفية" متواصلة، تتولى مهام الرصد والمتابعة والاستهداف الدقيق لكل من يُشتبه في مشاركته أو تخطيطه للهجوم.

وتعتمد هذه العمليات على دمج معلومات ميدانية واستخباراتية وتقنية بشكل معقد، بما يتيح الوصول إلى الأهداف المحددة، ضمن مقاربة تعتبرها جزءًا من "تصفية حسابات" مفتوحة من دون سقف زمني واضح.

كما تُنسب إلى وحدة "نيلي" مسؤولية تنفيذ محاولة استهداف لعناصر من حركة في العاصمة القطرية الدوحة في 9 أيلول 2025، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وأشارت صحيفة "معاريف"، نقلًا عن مصادر داخل "الشاباك"، إلى أن عملية "عناية الروح" تهدف إلى قتل أو أسر كل من خطط أو شارك في أحداث 7 تشرين الأول في مستوطنات غلاف .