عربي-دولي
زوجة دونالد ترامب جونيور السابقة تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا!
Lebanon 24
21-05-2026
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
فانيسا ترامب
، الزوجة السابقة لدونالد
ترامب
جونيور
، نجل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الأربعاء، إصابتها بسرطان الثدي.
وقالت الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور، وأم 5 أطفال، في منشور على حسابها في منصة إنستغرام، الأربعاء: "هذا ليس الخبر الذي يتوقعه أي شخص، فإنني أعمل عن قرب مع الفريق الطبي على خطة علاج".
وأضافت أنها خضعت لفحص طبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أنها تريد الخصوصية للتركيز على صحتها وتعافيها.
وأوضحت: "أحاول البقاء مركزة ومتفائلة بينما أحيط نفسي بحب ودعم عائلتي وأطفالي والمقربين مني. شكرا لكم على لطفكم ودعمكم، فهذا يعني لي أكثر مما أستطيع التعبير عنه".
انفصلت فينيسا ترامب وزوجها عام 2018 بعد زواج دام 12 عاما، ورزقا بـ5 أطفال، من بينهم كاي ترامب البالغة من العمر 19 عاما، وتحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تشاهد مع جدها في
البيت الأبيض
.
وعلقت
إيفانكا ترامب
، الابنة الكبرى، على منشور
فانيسا
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أدعو لك بالمزيد من القوة، وشفاء سريع، وحب
يا ماما
".
