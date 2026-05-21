زوجة دونالد ترامب جونيور السابقة تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا!

أعلنت ، الزوجة السابقة لدونالد ، نجل الرئيس الأميركي ، يوم الأربعاء، إصابتها بسرطان الثدي.

Advertisement



وقالت الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور، وأم 5 أطفال، في منشور على حسابها في منصة إنستغرام، الأربعاء: "هذا ليس الخبر الذي يتوقعه أي شخص، فإنني أعمل عن قرب مع الفريق الطبي على خطة علاج". وقالت الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور، وأم 5 أطفال، في منشور على حسابها في منصة إنستغرام، الأربعاء: "هذا ليس الخبر الذي يتوقعه أي شخص، فإنني أعمل عن قرب مع الفريق الطبي على خطة علاج".



وأضافت أنها خضعت لفحص طبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أنها تريد الخصوصية للتركيز على صحتها وتعافيها.





وأوضحت: "أحاول البقاء مركزة ومتفائلة بينما أحيط نفسي بحب ودعم عائلتي وأطفالي والمقربين مني. شكرا لكم على لطفكم ودعمكم، فهذا يعني لي أكثر مما أستطيع التعبير عنه".





انفصلت فينيسا ترامب وزوجها عام 2018 بعد زواج دام 12 عاما، ورزقا بـ5 أطفال، من بينهم كاي ترامب البالغة من العمر 19 عاما، وتحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تشاهد مع جدها في .





وعلقت ، الابنة الكبرى، على منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أدعو لك بالمزيد من القوة، وشفاء سريع، وحب ".