بسبب الشبه بالرئيس الأميركي.. حيوان يثير الجدل ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

أصبح يُدعى " "، بسبب تشابه شعره الأشقر مع تسريحة الرئيس الأميركي، محور اهتمام واسع على مواقع التواصل في ، ما دفع كثيرين إلى التوجه لمزرعته لالتقاط الصور معه قبل ذبحه بمناسبة نهاية الشهر الجاري.

ويقول مالكه مريدا إن شقيقه الأصغر هو من أطلق عليه هذا الاسم، بعدما لاحظ الشبه بين خصلة شعره الفاتحة وتسريحة .

ومنذ نحو شهر، تشهد مزرعة نارايانغانج قرب العاصمة دكا توافدًا لافتًا من مؤثرين ومواطنين وأطفال، بهدف مشاهدة الجاموس الذي تحوّل إلى "نجم محلي".

ويحرص المالك على العناية به بشكل خاص، إذ يُغسل رأسه بالماء العذب عدة مرات يوميًا قبل تمشيط عرفه الكثيف الذي يبرز بين قرنين طويلين.

ويشير مريدا (38 عامًا) إلى أن "الترف يحصل عليه هو الاستحمام أربع مرات يوميًا".

ويُعد هذا النوع من الجاموس الأمهق، الذي يتميز بفراء أبيض أو مائل إلى الوردي نتيجة نقص الميلانين، نادرًا جدًا.

ويؤكد المالك أن أوجه الشبه مع ترامب تقتصر فقط على لون الشعر.

ويضيف: "إنه جاموس ودود جدا. يأكل مثل البقية، ولا يتشاجر على الطعام، ويعيش في الحظيرة نفسها".