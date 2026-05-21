رعبٌ في إيران... إنفجارات وهزّة أرضيّة

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر في مدينتي عباس وقشم، وسماع أصوات انفجارات ترعب السكان.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الخميس، إن الزلزال وقع حوالي الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي، على عمق 20 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وقد سمعت عدة أصوات شبيهة بالانفجار في بندرعباس.



وأشارت "فارس" إلى أن أصوات الانفجارات المسموعة كانت ناجمة عن تدمير ذخائر غير منفجرة من حرب .