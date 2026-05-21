تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 12:00
A-
A+
أين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟
أين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة" أن  تقريراً نشرته صحيفة فايننشال تايمز يؤكد أن الغموض ما يزال يحيط بمكان المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بعد أكثر من شهرين على اختياره خلفاً لوالده علي خامنئي، في وقت تحاول فيه السلطات الإيرانية طمأنة الداخل والخارج بأنه لا يزال يدير شؤون الدولة ويتمتع بصحة جيدة.
Advertisement

وتأتي التساؤلات في ظل تكهنات بأن المفاوضات الأميركية الإيرانية لا تتقدم بسبب تشرذم السلطة، بجانب شكوك بأن الحرس الثوري، وليس المرشد، بات المسيطر الحقيقي، والمرجع الأساسي لتحديد قرارات البلاد في المفاوضات.
 
وبحسب التقرير، فإن مجتبى لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، لكن مسؤولين إيرانيين بدؤوا خلال الأسابيع الأخيرة إصدار تصريحات متفرقة بشأن وضعه الصحي وتحركاته، في محاولة لتأكيد أنه ما يزال يترأس هرم القيادة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.
 
وتشير فايننشال تايمز إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن هذا الشهر لأول مرة أنه التقى مجتبى، كما كشفت السلطات لاحقاً عن اجتماع جمع المرشد الجديد وقيادة مقر خاتم الأنبياء، دائرة التنسيق العسكرية العليا بإيران.
 
وفي السياق نفسه، بدأت وسائل الإعلام الرسمية تقديم روايات أكثر تفصيلاً عن الهجوم الذي استهدف المرشد السابق في 28 شباط 2026، وطبيعة إصابات مجتبى، لتؤكد أنها ليست خطيرة، وأنه سيظهر قريباً مرة أخرى.

ويرى التقرير أن تكثيف التصريحات الرسمية يهدف إلى إيصال رسالة بأن المرشد الجديد ما يزال صاحب القرار النهائي، لا سيما مع تصاعد الانتقادات الداخلية من التيار المتشدد داخل الحكومة الإيرانية للمفاوضات مع واشنطن.
 
ويقول والي نصر، المسؤول الأميركي السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، إن السلطات الإيرانية تحاول التأكيد على أن "المرشد الأعلى ما يزال قمة هرم السلطة"، وأنه "بخير ويمارس مهامه ويسيطر على الأمور".
 
لكن التقرير يشير إلى أن غياب مجتبى الطويل غذّى الشكوك بشأن حجم نفوذه الحقيقي في هيكل القيادة الحالي.
 
ويلفت إلى أن مجتبى كان معروفاً بتجنبه الأضواء والظهور العلني حتى قبل توليه المنصب، إذ لم يُسمع صوته علناً إلا في تسجيل قصير بث عام 2024، ثم ظهر لاحقاً في تسجيل آخر خلال درس ديني بقم.
 
بدوره يعزو سعيد ليلاز، المحلل الإيراني، الجدل المستمر حول مركز ثقل القيادة إلى أن المرشد السابق وضع خططاً قبل الحرب لتوزيع مراكز اتخاذ القرار في حال تعرض القيادة لهجوم، مما منح القادة العسكريين هامشاً أوسع للتحرك خلال الأيام الأولى من الحرب.

ويضيف للصحيفة أن مجتبى يحتاج إلى وقت لبناء النفوذ الذي امتلكه والده داخل مؤسسات الحكم، خصوصاً داخل المؤسسة العسكرية؛ فالمرشد السابق حكم لمدة 37 عاماً، برع خلالها في إدارة أقسام القوة المختلفة التي تكوّن الحكومة الإيرانية.
 
ويرى البعض أن مجتبى يحكم من خلف الكواليس، وأن التواصل بين المرشد الجديد والمؤسسات العسكرية والحكومية يتم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تُنقل الرسائل يدوياً لتجنب تعقب الاتصالات الإلكترونية.
 
وفي هذا السياق، يؤكد دبلوماسي للصحيفة أن مجتبى شكّل لجنتين لإدارة الوساطات والاتصالات السياسية والعسكرية، تضم شخصيات عسكرية وسياسية ومسؤولين سابقين.
 
ويتولى الحرس الثوري تماماً مسؤولية حماية مجتبى، وذلك بفضل العلاقة الوثيقة بينهما منذ تطوع المرشد في الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

في المقابل، يعتبر علي واعظ، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، أن المرشد الجديد يؤدي دوراً محدوداً نسبياً، بينما يتخذ القرارات الأساسية مجموعة ضيقة من القادة، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين مجلس الأمن القومي محمد باقر ذوالقدر.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن الغموض المحيط بمجتبى قد يستمر طالما بقيت مخاطر الحرب وعمليات الاغتيال قائمة، في ظل حرص القيادة الإيرانية على حماية من تبقى من أعلام الحكومة.
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في بيان عبر تيليغرام: البحرية الإيرانية مستعدة لهزيمة الأعداء
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية أن المرشد مجتبى خامنئي يعارض تقديم تنازلات
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

مجلس الأمن

الإيرانية

الإيراني

الجزيرة

واشنطن

التيار

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-21
Lebanon24
16:44 | 2026-05-21
Lebanon24
16:28 | 2026-05-21
Lebanon24
16:22 | 2026-05-21
Lebanon24
16:14 | 2026-05-21
Lebanon24
16:06 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24