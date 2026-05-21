استطلاع يكشف.. هل تراجعت شعبية الحرب ضد إيران في أميركا؟

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة " " ونُشر الأربعاء، ارتفاع نسبة المعارضين لأي عمل عسكري ضد إلى 60%، مقارنة بـ55% الشهر الماضي.

وبحسب ، يرى نحو ثلثي المشاركين أن تتفوق في الحرب مع إيران، رغم تصاعد الرفض للتدخل العسكري الأميركي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف المستطلعين يتوقعون استمرار الحرب لمدة عام، إذ رجّح 18% أن تدوم لعام كامل، فيما توقع 33% أن تستمر لفترة أطول، وهي النسبة نفسها المسجلة منذ آذار الماضي.

كما أيد 6 من كل 10 أميركيين وضع إطار زمني محدود لأي تدخل عسكري في إيران، بينهم 3 من كل 10 مؤيدين للحرب و4 من كل 10 جمهوريين.

وبيّنت النتائج أن 89% من الجمهوريين وثلثي المستقلين يعتقدون أن الولايات المتحدة تحقق تقدماً في الحرب، في حين يرى أكثر من 56% من أن إيران هي الطرف المنتصر.

وعلى صعيد الفئات العمرية، اعتبر الناخبون دون الثلاثين الأكثر اقتناعاً بأن الولايات المتحدة تتفوق في الحرب بنسبة 79%، لكنهم في الوقت نفسه من أكثر الفئات رفضاً للحرب بنسبة 67%.

ولفت الاستطلاع إلى أن 55% من الأميركيين الذين سبق لهم الخدمة في الجيش يؤيدون العمل العسكري ضد إيران، بينما يرى 72% منهم أن تتقدم في الحرب.

أما بشأن الملف ، فقد تراجع قلق الأميركيين من امتلاك قنبلة نووية من مستوى قياسي بلغ 78% الصيف الماضي، إلى 56% حالياً، بعدما كان عند 66% في آذار.

ومنذ آذار، انخفض مستوى القلق لدى الديمقراطيين بـ13 نقطة، ولدى المستقلين بـ11 نقطة، فيما تراجع بين الجمهوريين بـ6 نقاط.