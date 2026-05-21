|
|
عربي-دولي

استطلاع يكشف.. هل تراجعت شعبية الحرب ضد إيران في أميركا؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 10:27
استطلاع يكشف.. هل تراجعت شعبية الحرب ضد إيران في أميركا؟
أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "فوكس نيوز" ونُشر الأربعاء، ارتفاع نسبة الأميركيين المعارضين لأي عمل عسكري ضد إيران إلى 60%، مقارنة بـ55% الشهر الماضي.

وبحسب الاستطلاع، يرى نحو ثلثي المشاركين أن الولايات المتحدة تتفوق في الحرب مع إيران، رغم تصاعد الرفض للتدخل العسكري الأميركي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف المستطلعين يتوقعون استمرار الحرب لمدة عام، إذ رجّح 18% أن تدوم لعام كامل، فيما توقع 33% أن تستمر لفترة أطول، وهي النسبة نفسها المسجلة منذ آذار الماضي.

كما أيد 6 من كل 10 أميركيين وضع إطار زمني محدود لأي تدخل عسكري في إيران، بينهم 3 من كل 10 مؤيدين للحرب و4 من كل 10 جمهوريين.

وبيّنت النتائج أن 89% من الجمهوريين وثلثي المستقلين يعتقدون أن الولايات المتحدة تحقق تقدماً في الحرب، في حين يرى أكثر من 56% من الديمقراطيين أن إيران هي الطرف المنتصر.

وعلى صعيد الفئات العمرية، اعتبر الناخبون دون الثلاثين الأكثر اقتناعاً بأن الولايات المتحدة تتفوق في الحرب بنسبة 79%، لكنهم في الوقت نفسه من أكثر الفئات رفضاً للحرب بنسبة 67%.

ولفت الاستطلاع إلى أن 55% من الأميركيين الذين سبق لهم الخدمة في الجيش يؤيدون العمل العسكري ضد إيران، بينما يرى 72% منهم أن واشنطن تتقدم في الحرب.

أما بشأن الملف النووي الإيراني، فقد تراجع قلق الأميركيين من امتلاك طهران قنبلة نووية من مستوى قياسي بلغ 78% الصيف الماضي، إلى 56% حالياً، بعدما كان عند 66% في آذار.

ومنذ آذار، انخفض مستوى القلق لدى الديمقراطيين بـ13 نقطة، ولدى المستقلين بـ11 نقطة، فيما تراجع بين الجمهوريين بـ6 نقاط.

