روبيو: ترامب يفضّل اتفاقاً مع إيران لكن الخيار العسكري مطروح

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أنّ "الخيار العسكري مطروح أيضاً" في حال تعثرت المفاوضات.
وأضاف روبيو أنّ واشنطن "حققت بعض التقدم" في المحادثات مع طهران، مشيراً إلى وجود "إشارات جيدة" رغم ما وصفه بـ"التصدع" داخل النظام الإيراني.
وحذّر من أنّ فرض إيران رسوماً على الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل الاتفاق غير ممكن"، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة قررت "القيام بشيء حيال تهديد إيران بعدما امتنعت دول أخرى عن ذلك".
كما كشف أنّ مسؤولين من باكستان سيتوجهون إلى إيران ليل الأربعاء، معتبراً أنّ ذلك قد يساهم في تحقيق تقدم.
وفي سياق متصل، قال روبيو إن الرئيس ترامب "شعر بخيبة أمل" بعدما رفض حلف الناتو "القيام بأي شيء بشأن إيران"، مؤكداً أنّ واشنطن ستبذل كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق سلمي.