روبيو: ترامب يفضّل اتفاقاً مع إيران لكن الخيار العسكري مطروح

أكد الأميركي ماركو روبيو أن لا تزال تفضّل التوصل إلى اتفاق مع ، لكنه شدد على أنّ "الخيار العسكري مطروح أيضاً" في حال تعثرت المفاوضات.

وأضاف روبيو أنّ "حققت بعض التقدم" في المحادثات مع ، مشيراً إلى وجود "إشارات جيدة" رغم ما وصفه بـ"التصدع" داخل النظام .

وحذّر من أنّ فرض إيران رسوماً على الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل الاتفاق غير ممكن"، مؤكداً أنّ قررت "القيام بشيء حيال تهديد إيران بعدما امتنعت دول أخرى عن ذلك".

كما كشف أنّ مسؤولين من باكستان سيتوجهون إلى إيران ليل الأربعاء، معتبراً أنّ ذلك قد يساهم في تحقيق تقدم.

وفي سياق متصل، قال روبيو إن الرئيس "شعر بخيبة أمل" بعدما رفض حلف الناتو "القيام بأي شيء بشأن إيران"، مؤكداً أنّ واشنطن ستبذل كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق سلمي.