خلال 24 ساعة.. الحرس الثوري يعلن عبور 31 سفينة عبر هرمز

وقال ، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، إن السفن عبرت "بالتنسيق والتأمين الأمني" من قبل القوات البحرية، مشيراً إلى أن ذلك جرى رغم ما وصفه بـ"العدوان الأميركي" والتوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة ومضيق هرمز. أعلنت التابعة للحرس الثوري ، الخميس، عبور 31 سفينة تجارية وناقلة نفط وحاويات عبر خلال الساعات الـ24 الماضية، بالتنسيق معها.وقال ، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، إن السفن عبرت "بالتنسيق والتأمين الأمني" من قبل القوات البحرية، مشيراً إلى أن ذلك جرى رغم ما وصفه بـ"العدوان الأميركي" والتوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة ومضيق هرمز.

وأضاف البيان، أن البحرية التابعة للحرس الثوري عملت على "تأمين مسار آمن لاستمرار حركة التجارة العالمية" عبر المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.



وفي وقت سابق، أعلنت جهة تُدعى "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" التي شكّلها مؤخراً، تحديد نطاق إشرافها على مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة في المضيق يجب أن تتم بالتنسيق مع هذه الهيئة والحصول على تصريح منها.

وقال سلاح البحرية التابع للحرس الثوري إن عبور السفن من مضيق هرمز بات يتطلب التنسيق المسبق مع "إدارة الممر المائي للخليج" والحصول على موافقتها. (إرم نيوز)