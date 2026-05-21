الخارجية الفرنسية: إسرائيل رحّلت 37 فرنسياً شاركوا في «أسطول الصمود» إلى تركيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أنَّ السلطات الإسرائيلية رحَّلت 37 فرنسياً من النشطاء المشاركين في «أسطول الصمود» إلى تركيا.
وأضاف المتحدث، أنَّ الوزارة استدعت دبلوماسياً إسرائيلياً كبيراً، في وقت سابق من اليوم، للتعبير عن غضب باريس من مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يظهره وهو يستهزئ بالنشطاء المحتجزين.
وأشار كونفافرو إلى أنَّ من السابق لأوانه حالياً التحدُّث عن فرض عقوبات على بن غفير بعد دعوة لذلك من وزير الخارجية الإيطالي، وفقاً لوكالة «رويترز».