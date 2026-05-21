تقرير أممي: النساء والفتيات الأكثر تضرراً من الحروب حول العالم

في تقرير صادر عن ، رُويت قصة الناجية «مونا» التي فقدت والدتها وأشقاءها في غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً في غزة، بينما كانت برفقة عائلتها داخل الطابق السادس من المبنى الذي طاله القصف.

وذكر التقرير أنها سمعت صراخ عائلة عمّها عقب استهداف الطابق السابع، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف ثانٍ أثناء محاولتها تقديم المساعدة، ما أسفر عن مقتل أفراد من عائلتها، في حين نجت هي من الهجوم لكنها تعرضت لإصابات بالغة أدت إلى بتر ساقها.

وأشار التقرير إلى أن هذه القصة تعكس واقعاً أوسع تعيشه النساء والفتيات في مناطق النزاع حول العالم، في ظل تزايد حدة الحروب واتساع رقعتها، وتحولها بشكل متزايد إلى نزاعات تدور داخل المناطق السكنية.

وبحسب التقرير، ومع إحياء الأمم المتحدة لأسبوع حماية المدنيين، ارتفع عدد النزاعات المسلحة النشطة عالمياً إلى أعلى مستوياته منذ عام 1946، حيث أصبحت الحروب أكثر طولاً وتعقيداً وشراسة.

ووثّق التقرير مقتل نحو 37 ألف مدني في 20 نزاعاً مسلحاً خلال عام 2025، شكّلت النساء ما يقارب 20% منهم، مع تسجيل ارتفاع في معدلات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك النزوح القسري، والحرمان من التعليم والعمل، وتدهور الوصول إلى .

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير إلى مقتل نحو 38 ألف امرأة وفتاة حتى كانون الأول 2025، إضافة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 95% من المباني السكنية، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

كما لفت إلى توثيق أكثر من 9,300 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات خلال عام 2025، مع تأكيد أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا.

وفي ، أفاد التقرير بأن الاحتياجات الإنسانية للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعفت تقريباً خلال عامين، مع استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات.

كما أشار إلى أن النزاعات المسلحة أدت إلى نزوح أكثر من 123 مليون شخص حول العالم، تواجه النساء والفتيات بينهم مخاطر إضافية تشمل الاستغلال، وفقدان الحماية الأسرية، وتكرار النزوح.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على انهيار الخدمات الصحية في مناطق النزاع، خاصة في غزة حيث تضرر أو دُمّر 94% من المرافق الصحية، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية، خصوصاً للنساء الحوامل والجرحى.

وأوضح كذلك أن الأثر النفسي للحروب بات متفاقماً، مع ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة بين عدة دول متأثرة بالنزاعات، من بينها وأوكرانيا ولبنان.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن النساء، رغم كونهن الأكثر تضرراً من الحروب، لا يزلن ممثلات بشكل محدود في عمليات السلام، إذ لا تتجاوز نسبتهن 7% من المفاوضين و14% من الوسطاء، داعياً إلى تعزيز مشاركتهن وضمان حمايتهن ودعم دورهن في جهود التعافي وإعادة الإعمار.